Мауро Икарди не планирует покидать «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди написал, что не планирует покидать французский клуб.

«У меня есть контракт еще на два года. Я знаю, что будет с моей карьерой. И не обращаю внимания на то, что пишут журналисты. Хочу и готов остаться в «ПСЖ», — написал аргентинец в социальных сетях.

В прошедшем сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 30 матчей и забил 5 голов.

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 28 миллионов евро.