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Сегодня, 14:46

Мауро Икарди не планирует покидать «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди написал, что не планирует покидать французский клуб.

«У меня есть контракт еще на два года. Я знаю, что будет с моей карьерой. И не обращаю внимания на то, что пишут журналисты. Хочу и готов остаться в «ПСЖ», — написал аргентинец в социальных сетях.

В прошедшем сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 30 матчей и забил 5 голов.

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 28 миллионов евро.

Мауро Икарди
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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Ланс – Монако
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Лилль – Ренн
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 1 : 1
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Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
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Реймс – Ницца
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лион

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ПСЖ

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Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

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Бонфим Коста Сантос Данте

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 34 2 5
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