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Сегодня, 11:58

Кимпембе хочет получать в «ПСЖ» такую же зарплату, как у Маркиньоса

Иван Шитик
Корреспондент
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Вице-капитан и защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе готов подписать новый контракт с клубом, сообщает L'Equipe.

При этом Кимпембе требует от клуба такую же зарплату, как у его партнера по обороне Маркиньоса.

На данный момент Кимпембе зарабатывает в «ПСЖ» 700 тысяч евро в месяц, тогда как капитан команды Маркиньос за этот же срок получает 1 миллион евро. Француз требует от клуба новый контракт, по которому он будет получать достойную зарплату.

Текущее соглашение Кимпембе действует до июня 2024 года.

В этом сезоне 26-летний француз провел за «ПСЖ» 41 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Преснель Кимпембе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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21.05 22:00
Марсель – Страсбур
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Нант – Сент-Этьен
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