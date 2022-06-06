Кимпембе хочет получать в «ПСЖ» такую же зарплату, как у Маркиньоса

Вице-капитан и защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе готов подписать новый контракт с клубом, сообщает L'Equipe.

При этом Кимпембе требует от клуба такую же зарплату, как у его партнера по обороне Маркиньоса.

На данный момент Кимпембе зарабатывает в «ПСЖ» 700 тысяч евро в месяц, тогда как капитан команды Маркиньос за этот же срок получает 1 миллион евро. Француз требует от клуба новый контракт, по которому он будет получать достойную зарплату.

Текущее соглашение Кимпембе действует до июня 2024 года.

В этом сезоне 26-летний француз провел за «ПСЖ» 41 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.