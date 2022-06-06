Ботман об интересе «Милана»: «Работа ведется, надеюсь, к началу предсезонки все станет ясно»

Защитник «Лилля» Свен Ботман высказался о возможном переходе в «Милан».

Ранее сообщалось, что переговоры были резко поставлены на паузу, на фоне слухов о возможной смене владельцев миланского клуба.

«Работа ведется. Конечно, трудно дистанцироваться от всех этих вещей. Это очень важный для меня момент, и едва ли не каждый день я что-то слышу по этому поводу. Процесс идет, и я надеюсь, что к началу предсезонной подготовки все станет ясно», — приводит слова Ботмана ESPN.

В прошедшем сезоне 22-летний защитник провел за клуб 29 матчей и забил три гола. Его контракт с «Лиллем» действует до июня 2025 года.