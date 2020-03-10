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Матчи чемпионата Франции будут проводиться без зрителей до 15 апреля

17:44
Матчи чемпионата Франции будут проводиться без зрителей до 15 апреля. Фото twitter.com/Ligue1Conforama
Матчи чемпионата Франции будут проводиться без зрителей до 15 апреля. Фото twitter.com/Ligue1Conforama
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Во Франции принято решение проводить все матчи лиги 1 и лиги 2 без зрителей. Эта мера направлена на борьбу с распространением коронавируса. Она будет действовать минимум до 15 апреля.

Напомним, что подобные меры приняты и в других европейских чемпионатах.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

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