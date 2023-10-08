Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:51

«Лион» сыграл вничью с «Лорьяном» и продлил серию без побед в лиге 1 до восьми матчей

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Лион» дома сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 8-го тура лиги 1 — 3:3.

У хозяев дубль оформил Александр Ляказетт и еще один гол забил Эрнест Нуама. У гостей дубль на счету Эли Джуниора Крупи, еще одним забитым мячом отличился Дарлин Йонгва.

«Лион» продлил серию без побед в лиге 1 до восьми матчей. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 3 очка. «Лорьян» с 7 очками идет на 15-й строчке.

Франция. Лига 1. 8-й тур
08 окт, 16:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
3:3
Лорьян

В другом матче дня «Брест» и «Тулуза» также сыграли вничью — 1:1.

«Брест» с 15 очками располагается на 3-й строчке в таблице лиги 1. У «Тулузы» 10 очков и 11-я позиция.

Франция. Лига 1. 8-й тур
08 окт, 16:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:1
Тулуза

«Монпелье» на своем поле принимал «Клермон».

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон, который выступает за «Клермон» на правах аренды, отметился голевой передачей в этой встрече.

Матч прервали на 97-й минуте при счете 4:2 в пользу хозяев. Фанаты «Монпелье» бросили петарду во вратаря гостей Мори Дио. Главный судья остановил игру.

Франция. Лига 1. 8-й тур
08 окт, 16:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Клермон Фут

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Лион
ФК Лорьян
0
Читайте также
Зидан посетил матч «Реала» с «Осасуной»
Жиру — о сэйве в воротах «Милана»: «Благодарю перекладину»
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Обамеянга помог «Марселю» обыграть «Гавр»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
4
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
5
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Ренн 7 2 5 0 13-7 11
8
 Лилль 7 3 2 2 10-9 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
12
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
15
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
16
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.10 22:00
Страсбур – Нант
 1 : 2
7.10 18:00
Метц – Ницца
 0 : 1
7.10 22:00
Реймс – Монако
 1 : 3
8.10 14:00
Марсель – Гавр
 3 : 0
8.10 16:00
Брест – Тулуза
 1 : 1
8.10 16:00
Лион – Лорьян
 3 : 3
8.10 16:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
8.10 18:05
Ланс – Лилль
 - : -
8.10 21:45
Ренн – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 5 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости