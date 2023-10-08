«Лион» сыграл вничью с «Лорьяном» и продлил серию без побед в лиге 1 до восьми матчей
«Лион» дома сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 8-го тура лиги 1 — 3:3.
У хозяев дубль оформил Александр Ляказетт и еще один гол забил Эрнест Нуама. У гостей дубль на счету Эли Джуниора Крупи, еще одним забитым мячом отличился Дарлин Йонгва.
«Лион» продлил серию без побед в лиге 1 до восьми матчей. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 3 очка. «Лорьян» с 7 очками идет на 15-й строчке.
В другом матче дня «Брест» и «Тулуза» также сыграли вничью — 1:1.
«Брест» с 15 очками располагается на 3-й строчке в таблице лиги 1. У «Тулузы» 10 очков и 11-я позиция.
«Монпелье» на своем поле принимал «Клермон».
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон, который выступает за «Клермон» на правах аренды, отметился голевой передачей в этой встрече.
Матч прервали на 97-й минуте при счете 4:2 в пользу хозяев. Фанаты «Монпелье» бросили петарду во вратаря гостей Мори Дио. Главный судья остановил игру.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|8
|5
|2
|1
|21-11
|17
|
2
|Ницца
|8
|4
|4
|0
|9-4
|16
|
3
|Брест
|8
|4
|3
|1
|9-7
|15
|
4
|Реймс
|8
|4
|1
|3
|14-11
|13
|
5
|ПСЖ
|7
|3
|3
|1
|14-6
|12
|
6
|Марсель
|8
|3
|3
|2
|12-11
|12
|
7
|Ренн
|7
|2
|5
|0
|13-7
|11
|
8
|Лилль
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|
9
|Нант
|8
|3
|2
|3
|14-15
|11
|
10
|Тулуза
|8
|2
|4
|2
|10-9
|10
|
11
|Страсбур
|8
|3
|1
|4
|8-11
|10
|
12
|Монпелье
|7
|2
|3
|2
|12-9
|9
|
13
|Гавр
|8
|2
|3
|3
|10-12
|9
|
14
|Метц
|8
|2
|2
|4
|7-14
|8
|
15
|Лорьян
|8
|1
|4
|3
|13-18
|7
|
16
|Ланс
|7
|2
|1
|4
|7-12
|7
|
17
|Лион
|8
|0
|3
|5
|6-16
|3
|
18
|Клермон Фут
|7
|0
|2
|5
|5-12
|2
|6.10
|22:00
|
Страсбур – Нант
|1 : 2
|7.10
|18:00
|
Метц – Ницца
|0 : 1
|7.10
|22:00
|
Реймс – Монако
|1 : 3
|8.10
|14:00
|
Марсель – Гавр
|3 : 0
|8.10
|16:00
|
Брест – Тулуза
|1 : 1
|8.10
|16:00
|
Лион – Лорьян
|3 : 3
|8.10
|16:00
|
Монпелье – Клермон Фут
|- : -
|8.10
|18:05
|
Ланс – Лилль
|- : -
|8.10
|21:45
|
Ренн – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|5
|1
|1
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|5
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0