«Лион» сыграл вничью с «Лорьяном» и продлил серию без побед в лиге 1 до восьми матчей

«Лион» дома сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 8-го тура лиги 1 — 3:3.

У хозяев дубль оформил Александр Ляказетт и еще один гол забил Эрнест Нуама. У гостей дубль на счету Эли Джуниора Крупи, еще одним забитым мячом отличился Дарлин Йонгва.

«Лион» продлил серию без побед в лиге 1 до восьми матчей. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 3 очка. «Лорьян» с 7 очками идет на 15-й строчке.

В другом матче дня «Брест» и «Тулуза» также сыграли вничью — 1:1.

«Брест» с 15 очками располагается на 3-й строчке в таблице лиги 1. У «Тулузы» 10 очков и 11-я позиция.

«Монпелье» на своем поле принимал «Клермон».

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон, который выступает за «Клермон» на правах аренды, отметился голевой передачей в этой встрече.

Матч прервали на 97-й минуте при счете 4:2 в пользу хозяев. Фанаты «Монпелье» бросили петарду во вратаря гостей Мори Дио. Главный судья остановил игру.