«ПСЖ» на выезде сыграет против «Ренна» в матче 8-го тура лиги 1 в воскресенье, 8 октября. Встреча пройдет на стадионе Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) в Ренне, Франция. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча «Ренн» — «ПСЖ» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Следить за ключевыми событиями противостояния чемпионата Франции по футболу можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

«Ренн» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. «ПСЖ» идет на пятом месте в чемпионате Франции, набрав всего 12 очков.

Последняя очная игра оппонентов закончилась со счетом 2:0 в пользу «Ренна».

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