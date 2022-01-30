Матч 14-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Марсель» будет переигран 1 февраля, сообщает L'Equipe.

Изначально встреча должна была состояться 21 ноября. В начале игры нападающий «Марселя» Димитри Пайет собирался подавать угловой, но в него с трибуны бросили бутылку, которая попала игроку в голову. После этого инцидента судья увел футболистов в подтрибунное помещение. Два часа спустя было принято решение не доигрывать матч.

Игра «Лион» — «Марсель» будет проведена 1 февраля без зрителей на трибунах.