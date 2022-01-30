Тевес: «Мы все время выбираем между Марадоной и Месси. А надо просто наслаждаться»

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес ответил на вопрос, кого из аргентинских форвардов он выбрал бы — Диего Марадону или Лионеля Месси.

«Обоих, — приводит слова Тевеса TyC Sports со ссылкой на ESPN. — Обоих, но в разные времена. Аргентинцы между собой спорят больше, чем люди из других стран. Мы все время выбираем между Марадоной и Месси. А надо просто наслаждаться».

Марадона в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 1986 года. Месси еще ни разу не выигрывал мундиаль, проиграв с Аргентиной в финале 2014 года команде Германии — 1:0.