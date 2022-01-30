Тевес: «Мы все время выбираем между Марадоной и Месси. А надо просто наслаждаться»
Тевес ответил на вопрос о сравнении Месси с Марадоной
Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес ответил на вопрос, кого из аргентинских форвардов он выбрал бы — Диего Марадону или Лионеля Месси.
«Обоих, — приводит слова Тевеса TyC Sports со ссылкой на ESPN. — Обоих, но в разные времена. Аргентинцы между собой спорят больше, чем люди из других стран. Мы все время выбираем между Марадоной и Месси. А надо просто наслаждаться».
Марадона в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 1986 года. Месси еще ни разу не выигрывал мундиаль, проиграв с Аргентиной в финале 2014 года команде Германии — 1:0.
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|22
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|
14
|Реймс
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|5
|9
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|24
|
15
|Клермон Фут
|22
|5
|6
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|21
|
16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|
17
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|4
|8
|10
|34-53
|20
|
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|24-43
|19
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|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
|19:00
|
ПСЖ – Нант
|3 : 1
|20.11
|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
|17:00
|
Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
|21.11
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Клермон Фут – Ницца
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|21.11
|22:45
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