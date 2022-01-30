«Лион» договорился с «Брестом» о переходе полузащитника Февра
Полузащитник «Бреста» Февр перейдет в «Лион»
«Лион» договорился с «Брестом» о переходе полузащитника Ромена Февра, сообщает журналист Жульен Мейнар.
Трансфер 23-летнего француза обойдется «Лиону» в 15 миллионов евро плюс еще три миллиона евро в качестве бонусов.
Полузащитник пройдет медицинское обследование 31 января, после чего подпишет с клубом контракт на пять лет.
В нынешнем сезоне Февр забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 22 матчах за «Брест».
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|
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|7
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|
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|
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|22
|7
|7
|8
|28-33
|28
|
14
|Реймс
|22
|5
|9
|8
|22-27
|24
|
15
|Клермон Фут
|22
|5
|6
|11
|22-39
|21
|
16
|Труа
|22
|5
|5
|12
|20-31
|20
|
17
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|22
|4
|8
|10
|34-53
|20
|
18
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|7
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|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
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|
ПСЖ – Нант
|3 : 1
|20.11
|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
|17:00
|
Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
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Клермон Фут – Ницца
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|21.11
|22:45
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Лион – Марсель
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