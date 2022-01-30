«Лион» договорился с «Брестом» о переходе полузащитника Февра

«Лион» договорился с «Брестом» о переходе полузащитника Ромена Февра, сообщает журналист Жульен Мейнар.

Трансфер 23-летнего француза обойдется «Лиону» в 15 миллионов евро плюс еще три миллиона евро в качестве бонусов.

Полузащитник пройдет медицинское обследование 31 января, после чего подпишет с клубом контракт на пять лет.

В нынешнем сезоне Февр забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 22 матчах за «Брест».