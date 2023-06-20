Марселино может возглавить «Марсель»

Испанский специалист Марселино может возглавить «Марсель», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны провели переговоры и могут заключить контракт на этой неделе. Ранее сообщалось, что на пост главного тренера марсельцев претендует Фабио Гроссо.

Последним местом работы Марселино был «Атлетик». Также 57-летний испанец возглавлял «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».