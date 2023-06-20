Вратарь «ПСЖ» Рико выписан из реанимации после падения с лошади

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико выписан из реанимации после того, как он упал с лошади, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, 29-летний испанец переведен в обычную палату. Он находился в реанимации три недели.

28 мая Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг.

Испанец играет в составе «ПСЖ» с 2020 года. В прошедшем сезоне он не провел ни одного матча в составе парижан.