Гроссо объявил об уходе из «Фрозиноне». Он может возглавить «Марсель»

Главный тренер «Фрозиноне» Фабио Гроссо покинул команду, сообщается на сайте клуба.

В минувшем сезоне 45-летний итальянец вывел команду в серию А. Ранее сообщалось, что Гроссо может возглавить «Марсель».

Гроссо возглавляет «Фрозиноне» с марта 2021 года. В качестве игрока экс-защитник стал чемпионом мира-2006 в составе сборной Италии.