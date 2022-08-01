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«Марсель» расторг контракт с защитником Альваро Гонсалесом. Он в свое время подрался с Неймаром

Иван Шитик
Корреспондент
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«Марсель» 1 августа на официальном сайте сообщил, что клуб расторг контракт с защитником Альваро Гонсалесом.

Соглашение с 32-летним футболистом было рассчитано до 2024 года.

Гонсалес перешел во французский клуб из «Вильярреала». За три сезона он провел за французский 75 матчей, но только 11 из них — в прошлом сезоне.

Напомним, что матч 3-го тура лиги 1 сезона-2020/21 между «ПСЖ» и «Марселем» завершился потасовкой между футболистами. Неймар, ударивший Гонсалеса кулаком по голове сзади и получивший за это красную карточку, после матча обвинил соперника в расизме.

Позже стало известно, что сам бразилец выругался на почве расизма в отношении японского защитника «Марселя» Хироки Сакаи.

Оба игрока тогда избежали наказаний по делу о расистских оскорблениях.

ФК Марсель
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