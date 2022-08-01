«Марсель» расторг контракт с защитником Альваро Гонсалесом. Он в свое время подрался с Неймаром
«Марсель» 1 августа на официальном сайте сообщил, что клуб расторг контракт с защитником Альваро Гонсалесом.
Соглашение с 32-летним футболистом было рассчитано до 2024 года.
Гонсалес перешел во французский клуб из «Вильярреала». За три сезона он провел за французский 75 матчей, но только 11 из них — в прошлом сезоне.
Напомним, что матч 3-го тура лиги 1 сезона-2020/21 между «ПСЖ» и «Марселем» завершился потасовкой между футболистами. Неймар, ударивший Гонсалеса кулаком по голове сзади и получивший за это красную карточку, после матча обвинил соперника в расизме.
Позже стало известно, что сам бразилец выругался на почве расизма в отношении японского защитника «Марселя» Хироки Сакаи.
Оба игрока тогда избежали наказаний по делу о расистских оскорблениях.
|И
|В
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|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
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Марсель – Реймс
|- : -