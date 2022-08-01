Саншеш разочарован бездействием «ПСЖ» и хочет перейти в «Милан»

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш намерен перейти в Милан, сообщает Sky Sport Italia. 24-летний португалец разочарован бездействием «ПСЖ», которые, вероятно, отказались от подписания игрока.

«Милан» предлагает за Саншеша 15 миллионов евро. Ранее президент французского клуба Оливье Летанг подтвердил, что полузащитник покинет команду этим летом.

В прошедшем сезоне Саншеш забил два мяча и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.