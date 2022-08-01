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Сегодня, 21:31

«ПСЖ» готов продать Паредеса в «Ювентус» за 20 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» хочет приобрести полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Французский клуб готов продать 27-летнего хавбека за 20 миллионов евро, сообщает TyC Sports.

Ранее появилась информация, что туринцы предложили за аргентинца 15 миллионов евро, а также бонусы. Итальянская команда надеется арендовать Паредеса с обязанностью выкупа следующим летом.

Действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Леандро Паредес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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