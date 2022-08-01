«ПСЖ» готов продать Паредеса в «Ювентус» за 20 миллионов евро

«Ювентус» хочет приобрести полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Французский клуб готов продать 27-летнего хавбека за 20 миллионов евро, сообщает TyC Sports.

Ранее появилась информация, что туринцы предложили за аргентинца 15 миллионов евро, а также бонусы. Итальянская команда надеется арендовать Паредеса с обязанностью выкупа следующим летом.

Действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.