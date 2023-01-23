«Марсель» работает над завершением трансфера Илича — полузащитник «Вероны» обойдется в 15 миллионов евро

«Марсель» работает над документами по переходу полузащитника «Вероны» Ивана Илича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, сделка будет заключена в ближайшие часы — на этой неделе игрок пройдет медобследование.

«Марсель» заплатит 15 миллионов евро и 3 миллиона в качестве бонусов.

В текущем сезоне Илич провел 11 матчей в серии А, в которых отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего серба в 13 миллионов евро.