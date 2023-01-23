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Сегодня, 12:54

Жиру заявил, что хочет забыть поражение на ЧМ-2022 как можно скорее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассказал об эмоциях после поражения от Аргентины в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре (3:3, 2:4 пен.).

«У меня болит сердце. Я не пересматривал никаких моментов, не смотрел фотографии. Мне хотелось забыть и вырезать это поражение из памяти как можно быстрее. До этого этот чемпионат мира складывался для меня хорошо. Я забил четыре гола в пяти играх. Я был разочарован и удивлен своей ранней заменой. Я понимаю, что подобное решение обусловлено тактикой, но у меня не было возможности поговорить об этом. Покинуть поле в финале на 40-й минуте непросто. В течение пяти минут после этого у меня было множество смешанных чувств, но после этого я на 200 процентов был сосредоточен на команде», — сказал Жиру в интервью каналу Canal + Sunday.

На чемпионате мира в Катаре 36-летний француз провел 6 матчей в составе сборной Франции и забил 4 мяча.

Оливье Жиру
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 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
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 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
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 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
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 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
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 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
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 Нант 19 4 9 6 21-24 21
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 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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 - : -
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Труа – Ланс
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Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
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ПСЖ – Реймс
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ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Марсель

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М`Бай Ньянг

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Осер

 14 2 2
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Эммануэль Агбаду

Реймс

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