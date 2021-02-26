«Марсель» объявил о назначении Сампаоли
«Марсель» на своем сайте объявил о назначении на пост главного тренера Хорхе Сампаоли. 26 февраля чилийский специалист отработал последний матч в «Атлетико Минейро».
Контракт с 60-летним тренером заключен до лета 2023 года. Сампаоли заменил Андре Виллаш-Боаша, который несколько недель назад покинул «Марсель». Команда псоле 25 игр занимает 7-е место в таблице лиги 1.
В четверг, 25 февраля, стало известно, что Сампаоли сам решил уйти из бразильского клуба после последнего тура чемпионата Бразилии.
Frank McCourt annonce de profonds changements, ouvrant un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille.— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2021
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