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«Марсель» объявил о назначении Сампаоли

23:12
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«Марсель» на своем сайте объявил о назначении на пост главного тренера Хорхе Сампаоли. 26 февраля чилийский специалист отработал последний матч в «Атлетико Минейро».

Контракт с 60-летним тренером заключен до лета 2023 года. Сампаоли заменил Андре Виллаш-Боаша, который несколько недель назад покинул «Марсель». Команда псоле 25 игр занимает 7-е место в таблице лиги 1.

В четверг, 25 февраля, стало известно, что Сампаоли сам решил уйти из бразильского клуба после последнего тура чемпионата Бразилии.

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