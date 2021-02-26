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Почеттино рассказал о восстановлении Неймара

18:27
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сказал, что Неймар восстанавливается по плану.

«Неймар продолжает восстанавливаться по плану, разработанному медицинским штабом. Он скоро вернется, он проделывает отличную работу на тренировках», — приводит слова Почеттино Twitter «ПСЖ».

10 февраля нападающий получил травму в матче лиги 1 против «Кана» (1:0).
29-летний бразилец в текущем сезоне провел 18 матчей за «ПСЖ» и забил 13 мячей при шести голевых передачах.

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