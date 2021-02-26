«Марсель» объявил о смене президента
«Марсель» на своем сайте сообщил о назначении на пост президента клуба Пабло Лонгерии.
Лонгерия сменил Жака-Анри Эйро, против которого протестовали болельщики «Марселя». Эйро сохранил позицию в совете директоров клуба.
52-летний француз был президентом клуба с 2016 года. В нынешнем сезоне «Марсель» занимает 7-е место в лиге 1. В Групповом турнире Лиги чемпионов занял последнее место в группе с «Манчестер Сити», «Порту» и «Олимпиакосом».
Frank McCourt annonce de profonds changements, ouvrant un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille.— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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