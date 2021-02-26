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«Марсель» объявил о смене президента

26 февраля 2021, 23:48
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«Марсель» на своем сайте сообщил о назначении на пост президента клуба Пабло Лонгерии.

Лонгерия сменил Жака-Анри Эйро, против которого протестовали болельщики «Марселя». Эйро сохранил позицию в совете директоров клуба.

52-летний француз был президентом клуба с 2016 года. В нынешнем сезоне «Марсель» занимает 7-е место в лиге 1. В Групповом турнире Лиги чемпионов занял последнее место в группе с «Манчестер Сити», «Порту» и «Олимпиакосом».

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