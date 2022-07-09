«Марсель» начал переговоры по трансферу защитника «Ланса» Клаусса
«Марсель» вступил в переговоры с «Лансом» по трансферу защитника Жонатана Клаусса. сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, провансальцы сделали первое предложение по 29-летнему французу. Детали переговоров не уточняются.
В сезоне-2021/22 Клаусс забил 4 гола и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за «Ланс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
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Лилль – Осер
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