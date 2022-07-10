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Сегодня, 11:25

Агент Роналду ведет переговоры о переходе форварда в «ПСЖ»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ведет переговоры о переходе футболиста в «ПСЖ», сообщает журналист Педру Алмейда.

По данным источника, советник президента парижан Луис Кампос контактировал с Мендешем по поводу возможного трансфера 37-летнего португальца.

Ранее Роналду пропустил ряд тренировок «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что игрок пропустит предсезонный тур клуба в Таиланде и Австралии по семейным обстоятельствам.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 38 матчах за «МЮ».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/pedrogva6

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Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жорже Мендеш
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