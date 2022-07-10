Агент Роналду ведет переговоры о переходе форварда в «ПСЖ»
Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ведет переговоры о переходе футболиста в «ПСЖ», сообщает журналист Педру Алмейда.
По данным источника, советник президента парижан Луис Кампос контактировал с Мендешем по поводу возможного трансфера 37-летнего португальца.
Ранее Роналду пропустил ряд тренировок «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что игрок пропустит предсезонный тур клуба в Таиланде и Австралии по семейным обстоятельствам.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 38 матчах за «МЮ».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.
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4
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5
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6
|Страсбур
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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