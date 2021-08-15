«Бордо» ушел от поражения в матче с «Марселем»
«Бордо» ушел от поражения в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Марселем». Встреча закончилась со счетом 2:2.
«Марсель» выигрывал после первого тайма со счетом 2:0, но упустил преимущество в счете.
Игра омрачилась неприятным эпизодом: игрок «Бордо» потерял сознание прямо на поле во время матча.
Чемпионат Франции. Лига 1
2-й тур
«Марсель» — «Бордо» — 2:2 (2:0)
Голы: Дженгиз Юндер, 34 (1:0). Пайет, 41 (2:0). Пембеле, 51 (2:1). Уден, 57 (2:2).
«Марсель»: Манданда, Перес, Салиба, Балерди, Жерсон (Ронжье, 72), Гендузи (Бенедетто, 65), Камара, Гей, Пайет, Дженгиз Юндер (Радоньич, 73), де ла Фуэнте (Альваро Гонсалес, 90).
«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер (Пембеле, 46), Кватенг, Мангаш, Менса, Отавиу, Башич (Адли, 68), Сиссоко, Хван Уй Джо (Пардо, 85), Калу (Уден, 14. Мара, 85).
Предупреждения: Кватенг, 30. Балерди, 73. Отавиу, 84. Салиба, 90+3.
Удаление: Балерди, 88.
Судья: Бюке (Франция).
15 августа. Марсель. Стадион «Велодром».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/
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