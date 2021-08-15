«Бордо» ушел от поражения в матче с «Марселем»

«Бордо» ушел от поражения в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Марселем». Встреча закончилась со счетом 2:2.

«Марсель» выигрывал после первого тайма со счетом 2:0, но упустил преимущество в счете.

Игра омрачилась неприятным эпизодом: игрок «Бордо» потерял сознание прямо на поле во время матча.

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур

«Марсель» — «Бордо» — 2:2 (2:0)

Голы: Дженгиз Юндер, 34 (1:0). Пайет, 41 (2:0). Пембеле, 51 (2:1). Уден, 57 (2:2).

«Марсель»: Манданда, Перес, Салиба, Балерди, Жерсон (Ронжье, 72), Гендузи (Бенедетто, 65), Камара, Гей, Пайет, Дженгиз Юндер (Радоньич, 73), де ла Фуэнте (Альваро Гонсалес, 90).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер (Пембеле, 46), Кватенг, Мангаш, Менса, Отавиу, Башич (Адли, 68), Сиссоко, Хван Уй Джо (Пардо, 85), Калу (Уден, 14. Мара, 85).

Предупреждения: Кватенг, 30. Балерди, 73. Отавиу, 84. Салиба, 90+3.

Удаление: Балерди, 88.

Судья: Бюке (Франция).

15 августа. Марсель. Стадион «Велодром».