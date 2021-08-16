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Мбаппе отказался подписывать шестилетний контракт с «ПСЖ»

04:43
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Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе может покинуть французский клуб, сообщает Marca.

По сведениям источника, 22-летний француз не намерен подписывать новый шестилетний контракт с командой и надеется этим летом перейти в «Реал». Действующий контракт игрока истекает в следующем году.

В прошедшем сезоне Мбаппе принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 забитыми мячами и 11 результативными передачами.

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Сергей Разин все материалы автора

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