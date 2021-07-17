«Марсель» арендовал вратаря «Ромы» Лопеса с правом выкупа

«Марсель» арендовал вратаря «Ромы» Пау Лопеса.

26-летний испанец проведет в французском клубе сезон-2021/22. Сделка включает в себя опцию выкупа футболиста за 12 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Лопес провел 34 матча за «Рому» и пропустил 38 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 10 миллионов евро.