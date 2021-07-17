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«Марсель» арендовал вратаря «Ромы» Лопеса с правом выкупа

14:23
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«Марсель» арендовал вратаря «Ромы» Пау Лопеса.

26-летний испанец проведет в французском клубе сезон-2021/22. Сделка включает в себя опцию выкупа футболиста за 12 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Лопес провел 34 матча за «Рому» и пропустил 38 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 10 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.asroma.com/it/notizie/2021/07/pau-lopez-ceduto-a-titolo-temporaneo-al-marsiglia

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Иван Торопцев все материалы автора

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