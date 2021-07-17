Защитник «ПСЖ» Хакими заразился коронавирусом
14:13
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими заразился коронавирусом, сообщает L'Equipe.
22-летний марокканец находится на самоизоляции. Из-за болезни он пропустил товарищеский матч против «Шамбли» (2:2).
Хакими перешел в «ПСЖ» из «Интера» 6 июля. По данным портала Transfermarkt.com, сумма сделки составила 60 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Psg-achraf-hakimi-positif-au-coronavirus/1271027
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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