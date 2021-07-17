Защитник «ПСЖ» Хакими заразился коронавирусом

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими заразился коронавирусом, сообщает L'Equipe.

22-летний марокканец находится на самоизоляции. Из-за болезни он пропустил товарищеский матч против «Шамбли» (2:2).

Хакими перешел в «ПСЖ» из «Интера» 6 июля. По данным портала Transfermarkt.com, сумма сделки составила 60 миллионов евро.