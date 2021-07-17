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Защитник «ПСЖ» Хакими заразился коронавирусом

14:13
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими заразился коронавирусом, сообщает L'Equipe.

22-летний марокканец находится на самоизоляции. Из-за болезни он пропустил товарищеский матч против «Шамбли» (2:2).

Хакими перешел в «ПСЖ» из «Интера» 6 июля. По данным портала Transfermarkt.com, сумма сделки составила 60 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Psg-achraf-hakimi-positif-au-coronavirus/1271027

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Иван Торопцев все материалы автора

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