Гол Шкурина не спас киевское «Динамо» от поражения в матче с «Ниццей»
17 июля 2021, 23:13
Киевское «Динамо» в товарищеском матче проиграло «Ницце» (1:2).
Единственный мяч у киевлян забил Илья Шкурин. Он отличился на 37-й минуте. Арендованный у ЦСКА белорусский форвард забил третий мяч за три товарищеских матча подряд.
У «Ниццы» отличились Дэн Ндой и Алексис Труйе. Команду с нового сезона тренирует Кристоф Гальтье, который в прошедшем чемпионате Франции привел «Лилль» к чемпионству.
Товарищеский матч
«Динамо» К (Украина) — «Ницца» (Франция) — 1:2 (1:0)
Голы: Шкурин, 37 — Нжой, 70, Труйе. 80
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