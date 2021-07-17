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Гол Шкурина не спас киевское «Динамо» от поражения в матче с «Ниццей»

17 июля 2021, 23:13
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Киевское «Динамо» в товарищеском матче проиграло «Ницце» (1:2).

Единственный мяч у киевлян забил Илья Шкурин. Он отличился на 37-й минуте. Арендованный у ЦСКА белорусский форвард забил третий мяч за три товарищеских матча подряд.

У «Ниццы» отличились Дэн Ндой и Алексис Труйе. Команду с нового сезона тренирует Кристоф Гальтье, который в прошедшем чемпионате Франции привел «Лилль» к чемпионству.

Товарищеский матч

«Динамо» К (Украина) — «Ницца» (Франция) — 1:2 (1:0)

Голы: Шкурин, 37 — Нжой, 70, Труйе. 80

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Евгений Петров все материалы автора

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