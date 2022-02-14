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14 февраля, 23:27

Марко Верратти продлит контракт с «ПСЖ»

Полузащитник Верратти продлит контракт с «ПСЖ»
Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник Марко Верратти готов продлить контракт с «ПСЖ», сообщает журналист Адриен Гренье.

Текущий договор полузащитника истекает в 2024 году, но он хочет подписать новый контракт. Стороны ведут переговоры по этому поводу.

В текущем сезоне лиги 1 на счету Верратти 14 матчей, в которых он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

29-летний итальянец выступает за клуб из Парижа с 2012 года. В составе команды он семь раз выигрывал чемпионата Франции, по шесть раз становился победителем Кубка Франции и Кубка французской лиги, а также восемь раз брал Суперкубок страны.

В составе сборной Италии Верратти стал победителем Евро-2020.

Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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