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Сегодня, 19:42

В окружении Месси опровергли слухи о том, что игроку не нравится в Париже

Иван Шитик
Корреспондент

В окружении нападающего «ПСЖ» Месси опровергли слухи о том, что игроку не нравится в Париже, сообщает RMC Sport.

По словам родственников, аргентинец ничуть не жалеет, что пришел в «ПСЖ». Он и его семья привыкли к новым условиям.

Ранее El Confidencial сообщил, что семикратный обладатель «Золотого мяча» борется с языковым барьером, погодой в Париже, а также находится вдали от своего старого дома.

Месси в текущем сезоне провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил два мяча. В Лиге чемпионов в его активе 5 голов на групповой стадии турнира.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 24 18 5 1 52-19 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 24 13 4 7 36-21 42
4
 Страсбур 24 12 5 7 46-29 41
5
 Лион 24 10 8 6 33-30 37
6
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
7
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
8
 Ланс 24 10 6 8 39-35 36
9
 Нант 24 10 5 9 31-28 35
10
 Лилль 24 9 8 7 32-35 35
11
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
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 Брест 24 8 7 9 33-36 31
13
 Анже 24 7 8 9 30-35 29
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 Реймс 24 6 9 9 27-28 27
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 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Труа 24 5 6 13 21-36 21
17
 Лорьян 24 4 9 11 20-38 21
18
 Сент-Этьен 24 5 6 13 24-45 21
19
 Метц 24 4 8 12 25-45 20
20
 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
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 - : -
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 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

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Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

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Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 20 2 4
Тежи Саванье

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Монпелье

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Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

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