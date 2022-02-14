В окружении Месси опровергли слухи о том, что игроку не нравится в Париже

В окружении нападающего «ПСЖ» Месси опровергли слухи о том, что игроку не нравится в Париже, сообщает RMC Sport.

По словам родственников, аргентинец ничуть не жалеет, что пришел в «ПСЖ». Он и его семья привыкли к новым условиям.

Ранее El Confidencial сообщил, что семикратный обладатель «Золотого мяча» борется с языковым барьером, погодой в Париже, а также находится вдали от своего старого дома.

Месси в текущем сезоне провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил два мяча. В Лиге чемпионов в его активе 5 голов на групповой стадии турнира.