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Сегодня, 19:59

Источник в «ПСЖ» рассказал о взаимоотношениях Почеттино и Месси

Виктория Кравченко

В «ПСЖ» рассказали об отношениях главного тренера Маурисио Почеттино и форварда Лионеля Месси, сообщает El Pais.

Источник в раздевалке парижан рассказал, что между специалистом и футболистом установилось взаимопонимание.

«Когда он в раздевалке, то все иначе. Атмосфера становится другой. Месси вызывает уважение», — сообщил источник.

Месси в текущем сезоне провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил два мяча. В Лиге чемпионов в его активе 5 голов на групповой стадии турнира.

Лионель Месси
Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
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