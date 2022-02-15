Источник в «ПСЖ» рассказал о взаимоотношениях Почеттино и Месси
В «ПСЖ» рассказали об отношениях главного тренера Маурисио Почеттино и форварда Лионеля Месси, сообщает El Pais.
Источник в раздевалке парижан рассказал, что между специалистом и футболистом установилось взаимопонимание.
«Когда он в раздевалке, то все иначе. Атмосфера становится другой. Месси вызывает уважение», — сообщил источник.
Месси в текущем сезоне провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил два мяча. В Лиге чемпионов в его активе 5 голов на групповой стадии турнира.
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|
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|9
|30-35
|29
|
14
|Реймс
|24
|6
|9
|9
|27-28
|27
|
15
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|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|
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|Труа
|24
|5
|6
|13
|21-36
|21
|
17
|Лорьян
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|4
|9
|11
|20-38
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|
18
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|24
|5
|6
|13
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|
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|Метц
|24
|4
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|
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|18.02
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Лилль – Метц
|- : -
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|
Ланс – Лион
|- : -
|19.02
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Нант – ПСЖ
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|
Ницца – Анже
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|- : -
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Реймс – Брест
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|- : -
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Марсель – Клермон Фут
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ПСЖ
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