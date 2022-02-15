Источник в «ПСЖ» рассказал о взаимоотношениях Почеттино и Месси

В «ПСЖ» рассказали об отношениях главного тренера Маурисио Почеттино и форварда Лионеля Месси, сообщает El Pais.

Источник в раздевалке парижан рассказал, что между специалистом и футболистом установилось взаимопонимание.

«Когда он в раздевалке, то все иначе. Атмосфера становится другой. Месси вызывает уважение», — сообщил источник.