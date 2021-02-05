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Маркиньос признался, что не любит управлять своим автомобилем стоимостью почти 200 тысяч евро

20:47
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал, что не часто пользуется своим автомобилем стоимостью почти 200 тысяч евро. Футболист чаще использует такси.

Дорогой автомобиль был одной из первых покупок после перехода в парижский клуб.

«Купил его, когда перешел в «ПСЖ», но я очень мало им пользуюсь. Вообще не люблю водить машину, мне кажется это скучным. Знаю, что есть люди, которые предпочитают сами ездить, но это не мой случай. Использую его, когда с семьей или друзьями. Предпочитаю ездить на такси», — сказал Маркиньос в интервью So Foot.

В сезоне-2020/21 26-летний защитник провел 13 матчей в лиге 1, забив 1 гол.

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