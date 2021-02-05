Маркиньос признался, что не любит управлять своим автомобилем стоимостью почти 200 тысяч евро

Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал, что не часто пользуется своим автомобилем стоимостью почти 200 тысяч евро. Футболист чаще использует такси.

Дорогой автомобиль был одной из первых покупок после перехода в парижский клуб.

«Купил его, когда перешел в «ПСЖ», но я очень мало им пользуюсь. Вообще не люблю водить машину, мне кажется это скучным. Знаю, что есть люди, которые предпочитают сами ездить, но это не мой случай. Использую его, когда с семьей или друзьями. Предпочитаю ездить на такси», — сказал Маркиньос в интервью So Foot.

В сезоне-2020/21 26-летний защитник провел 13 матчей в лиге 1, забив 1 гол.