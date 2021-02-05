Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Владелец «Марселя» опроверг слухи о продаже команды

21:32
Теги:

Владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт отреагировал на разговоры о возможной продаже команды.

«Я полностью предан команде. И я собираюсь и дальше поддерживать этот проект. Мы намерены построить большое будущее вместе. Даже не могу представить, кому выгодно распространять эти слухи», — приводит слова заявления Маккорта сайт «Марселя».

2 февраля «Марсель» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера Андре Виллаш-Боаша.

Ранее из-за нападения фанатов на базу клуба был перенесен матч «Марселя» с «Ренном» в 22-м туре чемпионата Франции. Болельщики протестовали против президента «Марселя» Жака-Анри Эйро.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир