Владелец «Марселя» опроверг слухи о продаже команды

Владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт отреагировал на разговоры о возможной продаже команды.

«Я полностью предан команде. И я собираюсь и дальше поддерживать этот проект. Мы намерены построить большое будущее вместе. Даже не могу представить, кому выгодно распространять эти слухи», — приводит слова заявления Маккорта сайт «Марселя».

2 февраля «Марсель» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера Андре Виллаш-Боаша.

Ранее из-за нападения фанатов на базу клуба был перенесен матч «Марселя» с «Ренном» в 22-м туре чемпионата Франции. Болельщики протестовали против президента «Марселя» Жака-Анри Эйро.