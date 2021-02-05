«ПСЖ» закрыл тренировочную базу до 11 февраля
18:52
Футбольный клуб «ПСЖ» закрыл тренировочную базу после случаев заражения коронавирусом в молодежной команде. База будет закрыта как минимум до 11 февраля, сообщает сайт парижского клуба.
По итогам тестирования в молодежных командах до 17 и до 19 лет было выявлено девять положительных тестов.
Решение об открытии базы будет принято 11 февраля после проведения повторных тестов у игроков и членов клуба.
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