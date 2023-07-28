Маркиньос дал согласие на ведение переговоров с «Аль-Насром»
Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос согласился вести переговоры с «Аль-Насром», сообщает журналист Руди Галетти.
По данным источника, саудовский клуб уже направил официальное предложение «ПСЖ» и 29-летнему игроку.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Маркиньоса из-за его поддержки форварда Килиана Мбаппе.
Бразильский защитник выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Он сыграл в составе команды 407 матчей, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.
Источник: Руди Галетти
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|Марсель
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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|Монако
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7
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8
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9
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0
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|0-0
|0
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14
|Брест
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|0
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|0-0
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15
|Страсбур
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|0
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|0-0
|0
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16
|Нант
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|0
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|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
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Страсбур – Лион
|- : -
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