«Ланс» объявил о продлении контракта с Франковски
Полузащитник Пшемыслав Франковски заключил новый контракт с «Лансом». Французский клуб объявил о продлении соглашения с 28-летним поляком до 2028 года.
Франковски перебрался в «Ланс» из «Чикаго» в августе 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
В прошлом сезоне поляк сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи. Он помог команде занять 2-е место в чемпионате Франции и получить путевку в Лигу чемпионов.
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|Ланс
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|0-0
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3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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