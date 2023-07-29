«Ланс» объявил о продлении контракта с Франковски

Полузащитник Пшемыслав Франковски заключил новый контракт с «Лансом». Французский клуб объявил о продлении соглашения с 28-летним поляком до 2028 года.

Франковски перебрался в «Ланс» из «Чикаго» в августе 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В прошлом сезоне поляк сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи. Он помог команде занять 2-е место в чемпионате Франции и получить путевку в Лигу чемпионов.