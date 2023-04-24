«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией вокруг Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар привлек внимание «Манчестер Юнайтед», утверждает FootMercato.

По информации источника, «МЮ» пока не готов сделать конкретное предложение, но уже несколько месяцев наблюдает за ситуацией вокруг бразильца, с которым хочет расстаться «ПСЖ».

В текущем сезоне Неймар провел за парижан 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач. Контракт 31-летнего форварда с клубом рассчитан до 2025 года.