«Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Неймара

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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Fichajes.

По информации издания, в услугах футболиста заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Сообщается, что «ПСЖ» готов расстаться с игроком, если поступит хорошее предложение.

В текущем сезоне 31-летний бразилец сыграл 20 матчей за «ПСЖ», забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.