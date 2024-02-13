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Сегодня, 13:42

Мама Мбаппе хочет, чтобы футболист продлил контракт с «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Стали известны причины, из-за которых нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сомневается в переходе в «Реал».

Как сообщает Cadena Ser, во-первых, Мбаппе был приятно удивлен, когда воскресенье, 11 февраля, 600 болельщиков парижского клуба пришли на тренировку «ПСЖ» и попросили его не покидать команду: «Килиан в Париже!»

Во-вторых, Мбаппе заинтересован в том, чтобы проявить себя, выступая на новом домашнем стадионе «ПСЖ». Ранее президент клуба Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что команда намерена покинуть «Парк де Пренс» и найти более подходящую арену.

В-третьих, мама Мбаппе Файза Ламари по-прежнему продолжает уговаривать 25-летнего форварда остаться в «ПСЖ», где ему предлагают более выгодные условия контракта.

В текущем сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 7 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро. Контракт Мбаппе с парижанами действует до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Во Франции Головина назвали одним из лучших игроков чемпионата
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 51-18 50
2
 Ницца 21 11 6 4 22-14 39
3
 Монако 21 11 5 5 40-30 38
4
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
5
 Лилль 21 9 8 4 29-17 35
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 21 6 7 8 22-29 25
11
 Гавр 21 5 9 7 23-25 24
12
 Нант 21 6 4 11 22-32 22
13
 Лион 21 6 4 11 22-34 22
14
 Монпелье 21 4 8 9 21-27 20
15
 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
16
 Лорьян 21 4 7 10 28-42 19
17
 Метц 21 4 5 12 18-32 17
18
 Клермон Фут 21 3 7 11 15-33 16
Результаты / календарь
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34 тур
16.02 23:00
Лион – Ницца
 - : -
17.02 19:00
Лилль – Гавр
 - : -
17.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
18.02 15:00
Страсбур – Лорьян
 - : -
18.02 17:00
Монако – Тулуза
 - : -
18.02 17:00
Монпелье – Метц
 - : -
18.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
18.02 19:05
Реймс – Ланс
 - : -
18.02 22:45
Брест – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 11
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 15 1 2
Самюэль Грансир

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Гавр

 15 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

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