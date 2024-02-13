Бышовец считает, что несправедливо называть Головина лучшим российским игроком

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец объянил, почему не стоит называть игрока «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком.

«Головин — лидер и капитан национальной команды. Что касается определения игрока, как лучшего в России... Конечно, нужно учитывать непосредственное участие в чемпионате, Кубках и матчах сборной. Я думаю, что это будет не очень справедливо по отношение к тем игрокам, которые у нас сегодня есть. Это целая группа молодых футболистов из «Краснодара» и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Мы видим Головина только эпизодически, что не дает нам основания для каких-то сравнительных характеристик», — сказал Бышовец Betonmobile.

27-летний россиянин в текущем сезоне сыграл за «Монако» 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

«Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице лиги 1 с 38 очками, отставая от идущей второй «Ниццы» на 1 очко.