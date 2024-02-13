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Бышовец считает, что несправедливо называть Головина лучшим российским игроком

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец объянил, почему не стоит называть игрока «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком.

«Головин — лидер и капитан национальной команды. Что касается определения игрока, как лучшего в России... Конечно, нужно учитывать непосредственное участие в чемпионате, Кубках и матчах сборной. Я думаю, что это будет не очень справедливо по отношение к тем игрокам, которые у нас сегодня есть. Это целая группа молодых футболистов из «Краснодара» и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Мы видим Головина только эпизодически, что не дает нам основания для каких-то сравнительных характеристик», — сказал Бышовец Betonmobile.

27-летний россиянин в текущем сезоне сыграл за «Монако» 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

«Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице лиги 1 с 38 очками, отставая от идущей второй «Ниццы» на 1 очко.

Источник: Betonmobile
Александр Головин
Анатолий Бышовец
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 51-18 50
2
 Ницца 21 11 6 4 22-14 39
3
 Монако 21 11 5 5 40-30 38
4
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
5
 Лилль 21 9 8 4 29-17 35
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 21 6 7 8 22-29 25
11
 Гавр 21 5 9 7 23-25 24
12
 Нант 21 6 4 11 22-32 22
13
 Лион 21 6 4 11 22-34 22
14
 Монпелье 21 4 8 9 21-27 20
15
 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
16
 Лорьян 21 4 7 10 28-42 19
17
 Метц 21 4 5 12 18-32 17
18
 Клермон Фут 21 3 7 11 15-33 16
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16.02 23:00
Лион – Ницца
 - : -
17.02 19:00
Лилль – Гавр
 - : -
17.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
18.02 15:00
Страсбур – Лорьян
 - : -
18.02 17:00
Монако – Тулуза
 - : -
18.02 17:00
Монпелье – Метц
 - : -
18.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
18.02 19:05
Реймс – Ланс
 - : -
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