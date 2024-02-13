Во Франции Головина назвали одним из лучших игроков чемпионата

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» оценил выступление полузащитника «Монако» Александра Головина в этом сезоне.

Ранее Головин попал на обложку спортивной газеты L'Equipe, после того как забил победный гол в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (3:2).

«Головин проводит свой лучший сезон в «Монако». Он никогда не был так важен для своей команды. Это касается результативных действий и влияния на игру. Можно ли назвать Головина звездой чемпионата Франции? Он недостаточно харизматичен, чтобы быть звездой лиги 1. Но он, безусловно, один из лучших игроков нашего чемпионата», — сказал Леклер «СЭ».

27-летний россиянин в текущем сезоне сыграл за «Монако» 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

«Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице лиги 1 с 38 очками, отставая от идущей второй «Ниццы» на 1 очко.