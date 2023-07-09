Луис Энрике не рассчитывает на Паредеса в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес близок к уходу из клуба, утверждает L'Equipe.

По информации источника, на 29-летнего аргентинца не рассчитывает новый главный тренер парижан Луис Энрике. На Паредеса претендуют «Атлетико», «Лацио» и «Галатасарай».

Полузащитник перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в 2019 году. В сезоне-2022/23 Паредес выступал на правах аренды за «Ювентус».