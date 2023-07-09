Луис Энрике не рассчитывает на Паредеса в «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес близок к уходу из клуба, утверждает L'Equipe.
По информации источника, на 29-летнего аргентинца не рассчитывает новый главный тренер парижан Луис Энрике. На Паредеса претендуют «Атлетико», «Лацио» и «Галатасарай».
Полузащитник перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в 2019 году. В сезоне-2022/23 Паредес выступал на правах аренды за «Ювентус».
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12
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13
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Страсбур – Лион
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