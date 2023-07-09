«Реал» не ведет переговоры о покупке Мбаппе

«Реал» не контактирует с «ПСЖ» на предмет трансфера форварда Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По информации источника, в планы мадридцев не входит сделка, которая в общей сложности может обойтись им в 400 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 24-летний форвард прислал «ПСЖ» уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение Мбаппе с парижанами истекает летом следующего года.