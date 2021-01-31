«ПСЖ» уступил «Лорьяну», Неймар реализовал два пенальти

«ПСЖ» уступил «Лорьяну» в матче 22-го тура чемпионата Франции. Клуб из Парижа пропустил решающий мяч в добавленное ко второму тайму время — 2:3.

Дубль в составе парижан сделал нападающий Неймар, который оба раза реализовал пенальти.

В активе «ПСЖ» осталось 45 очков, команда идет на втором месте в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1

22-й тур

«Лорьян» — ПСЖ — 3:2 (1:1)

Голы: Абержель, 36 (1:0). Неймар, 45 — с пенальти (1:1). Неймар, 58 — с пенальти (1:2). Висса, 80 (2:2). Моффи, 90+1 (3:2).

«Лорьян»: Дрейер, Морель, Абержель, Гравиллон, Эрго, Ляпорт, Мендес (Делаплас, 60), Монкондюи (Чалоба, 46), Ле Фе (Амель, 78), Грбич (Моффи, 60), Лорьенте (Висса, 61).

ПСЖ: Рико, Кюрзава, Флоренци, Кимпембе, Керер, Данилу Перейра, Паредес (Гей, 82), Ди Мария (Сарабия, 81), Неймар, Икарди, Мбаппе.

Предупреждения: Данилу Перейра, 2. Ле Фе, 12. Монкондюи, 28. Лемуан, 71. Паредес, 75. Абержель, 90.

Судья: Стина (Франция).

31 января. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

«Страсбур» — «Реймс» — 0:1 (0:0)

Гол: Кутеса, 80.

«Страсбур»: Кавасима, Кароль, Митрович, Джикю, Каси, Томассон (Беллегард, 81), Льенар, Сиссоко, Диалло, Айорк, Шахири (Зохи, 64).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро (Бериша, 79), Кассама, Думбья (Кутеса, 75), Диа, Мбюкю (Туре, 89).

Предупреждения: Фас, 37. Джикю, 64. Шавалерен, 85.

Судья: Фраппар (Франция).

31 января. Страсбург. Стадион «ла Мено».

«Брест» — «Метц» — 2:4 (1:1)

Голы: Онора, 33 (1:0). Булая, 36 (1:1). Кардона, 47 (2:1). Сарр, 73 (2:2). Яде, 81 (2:3). Вагнер, 87 — с пенальти (2:4).

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль (Фоссюрье, 89), Перро (Бааль, 75), Дюверн, Лан (Жан Лукас, 81), Белькебла, Февр (Шарбоннье, 89), Мунье, Онора, Кардона (Ле Дуарон, 81).

«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Фофана, Ангбан (Тшимбембе, 56), Сарр, Амброз (Вагнер, 68), Булая (Мазиз, 90+3), Гей (Яде, 55).

Предупреждения: Перро, 31. Яде, 89. Фофана, 90+2. Булая, 90+3.

Судья: Мийо (Франция).

31 января. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

«Анже» — «Ним» — 3:1 (2:1)

Голы: Капель, 20 (1:0). Кулибали, 35 (2:0). Рипар, 41 — с пенальти (2:1). Диони, 55 (3:1).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Павлович, Мансо, Думбья, Мангани, Капель, Фюльжини (Тиуб, 10), Кулибали (Амаду, 79), Перейра Лаж (Эль Мелали, 80), Диони (Шо, 79).

«Ним»: Рейне, Мелинг, Бриансон, Алакуш, До, Ферхат, Кубас (Бенраху, 90), Элиассон (Дульевич, 61), Фомба (Алинви, 61), Коне (Ру, 73), Рипар (Мажуга, 73).

Предупреждения: Фомба, 18. Алакуш, 27. Кубас, 34. Кулибали, 43.

Судья: Бюке (Франция).

31 января. Анже. Стадион «Раймон Копа».