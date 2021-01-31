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Неймар в ближайшие недели подпишет новый контракт с «ПСЖ»

17:58
Неймар. Фото twitter.com/PSG_inside
Неймар. Фото twitter.com/PSG_inside
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Нападающий «ПСЖ» Неймар в скором времени подпишет новый контракт с парижанами, сообщил в Twitter журналист Николо Скира.

«Неймар и «ПСЖ» ведут переговоры по новому контракту, который истекает в 2022 году. Они обсуждают заключение долгосрочного соглашения, которое состоится в ближайшие недели», — написал Скира.

В составе парижского клуба 28-летний бразилец играет с лета 2017 года. В этом сезоне форвард провел 9 матчей за «ПСЖ», отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.

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