Неймар в ближайшие недели подпишет новый контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар в скором времени подпишет новый контракт с парижанами, сообщил в Twitter журналист Николо Скира.

«Неймар и «ПСЖ» ведут переговоры по новому контракту, который истекает в 2022 году. Они обсуждают заключение долгосрочного соглашения, которое состоится в ближайшие недели», — написал Скира.

В составе парижского клуба 28-летний бразилец играет с лета 2017 года. В этом сезоне форвард провел 9 матчей за «ПСЖ», отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.