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Сегодня, 16:00

Гол и передача Головина не помогли «Монако» обыграть «Лорьян»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото AFP

«Монако» на выезде сыграло вничью с «Лорьяном» в матче 5-го тура чемпионата Франции — 2:2.

Счет в игре открыл форвард хозяев Тосин Айегун на 2-й минуте. На 17-й минуте российский полузащитник гостей Александр Головин сравнял счет с передачи Юссуфа Фофана. Для Головина это второй гол в текущем сезоне лиги 1.

Во втором тайме на 69-й минуте россиянин отдал результативную передачу на Фоларина Балогуна, который вывел монегасков вперед. На 90+7-й минуте полузащитник «Лорьяна» Ромен Февр забил гол и спас свою команду от поражения.

«Монако» набрал 11 очков и лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» находится на 11-й строчке (6 очков).

Франция. Лига 1. 5-й тур
17 сент, 14:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:2
Монако
Источник: Таблица лиги 1
Александр Головин
Футбол
ФК Лорьян
ФК Монако
1
7
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Головин сравнял счет в матче с «Лорьяном» и забил второй гол в сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
3
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
4
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
5
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
6
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
7
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
8
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
9
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
10
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
11
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
12
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
13
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 2 : 2
16.09 22:00
Ланс – Метц
 0 : 1
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 2 : 2
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
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Александру

Лилль

 3 1 1
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Нант

 1 1 0
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