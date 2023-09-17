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Сегодня, 20:00

«Лион» — «Гавр»: смотреть прямую трансляцию матча лиги 1 (видео)

«Гавр» российского игрока Кузяева встречается с «Лионом»
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев, встретится с «Лионом» в матче 5-го тура французской лиги 1. Игра состоится в воскресенье, 17 сентября, в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лион». Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Матч «Лион» — «Гавр» российские любители футбола увидеть на ТВ не смогут. Прямая видеотрансляция игры чемпионата Франции будет доступна во «ВКонтакте». Эфир начнется в 21.40 — время московское.

Ключевые моменты игры «Лион» — «Гавр» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Кузяев провел за «Гавр» четыре матча в лиге 1. Полузащитник записал на свой счет два гола: россиянин отличился забитыми мячами в играх с «Брестом» (1:2) и «Лорьяном» (3:0).

«Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 5 очками в 4 матчах.

ФК Гавр
ФК Лион
0
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«Брест» победил «Реймс» в гостях и вышел на второе место в чемпионате Франции

Матч между «Марселем» и «Тулузой» завершился нулевой ничьей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
12
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
13
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
17
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 2 : 2
16.09 22:00
Ланс – Метц
 0 : 1
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 2 : 2
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 0 : 1
17.09 16:00
Реймс – Брест
 1 : 2
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 2 : 2
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 0 : 0
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

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Нант

 1 1 0
Абу Ло

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Метц

 2 1 0
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