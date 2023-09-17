«Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев, встретится с «Лионом» в матче 5-го тура французской лиги 1. Игра состоится в воскресенье, 17 сентября, в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лион». Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Матч «Лион» — «Гавр» российские любители футбола увидеть на ТВ не смогут. Прямая видеотрансляция игры чемпионата Франции будет доступна во «ВКонтакте». Эфир начнется в 21.40 — время московское.

Ключевые моменты игры «Лион» — «Гавр» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Кузяев провел за «Гавр» четыре матча в лиге 1. Полузащитник записал на свой счет два гола: россиянин отличился забитыми мячами в играх с «Брестом» (1:2) и «Лорьяном» (3:0).

«Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 5 очками в 4 матчах.