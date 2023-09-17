Головин сравнял счет в матче с «Лорьяном» и забил второй гол в сезоне
Полузащитник «Монако» Александр Головин отличился голом в ворота «Лорьяна» в матче 5-го тура французской лиги 1.
На 17-й минуте встречи россиянин отличился с передачи Юссуфа Фофана, сравняв счет. На второй минуте «Лорьян» вышел вперед благодаря голу Тосина Айегуна.
Головин забил свой второй гол в текущем розыгрыше чемпионата Франции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|Ницца
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
3
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|10-6
|8
|
4
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
5
|Лилль
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
6
|Метц
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|Ренн
|5
|1
|4
|0
|10-6
|7
|
8
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
9
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
10
|Страсбур
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|
11
|Гавр
|4
|1
|2
|1
|8-6
|5
|
12
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
13
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
14
|Монпелье
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Клермон Фут
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
17
|Ланс
|5
|0
|1
|4
|4-11
|1
|
18
|Лион
|4
|0
|1
|3
|3-10
|1
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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34 тур
|15.09
|22:00
|
ПСЖ – Ницца
|2 : 3
|16.09
|18:00
|
Ренн – Лилль
|2 : 2
|16.09
|22:00
|
Ланс – Метц
|0 : 1
|17.09
|14:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|17.09
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|17.09
|16:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|17.09
|16:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|17.09
|18:05
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|17.09
|21:45
|
Лион – Гавр
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
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