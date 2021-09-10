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«Лилль» на выезде проиграл «Лорьяну»

10 сентября 2021, 23:55
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«Лорьян» обыграл «Лилль» (2:1) в матче пятого тура чемпионата Франции.

В составе хозяев забивали Арман Лорьенте и Терем Моффи. У гостей с пенальти отличился Бурак Йылмаз.

«Лорьян» набрал восемь очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Лилля» пять очков и десятая позиция. В прошлом сезоне команда стала чемпионом.

Чемпионат Франции. Лига 1

5-й тур

«Лорьян» — «Лилль» — 2:1 (1:1)

Голы: Лорьенте, 7 (1:0). Бурак Йылмаз, 25 — с пенальти (1:1). Моффи, 87 (2:1).

«Лорьян»: Нарди, Абержель, Ле Гофф, Енц, Игор Силва, Ляпорт, Мендес, Лемуан (Ле Бри, 89), Монкондюи (Буагар, 80), Лорьенте (А.Грбич, 80), Моффи (Диарра, 90+2).

«Лилль»: И.Грбич, Жозе Фонти, Тиагу Джало, Мандава, Ботман, Андре, Шека, Гомеш (Гудмундссон, 59), Бурак Йылмаз, Иконе (Лихаджи, 88), Юсуф Языджи (Давид, 75).

Предупреждения: Абержель, 35. Гомеш, 44. Буагар, 90+1. Шека, 90+3.

Судья: Тюрпен.

10 сентября. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар»

Лорьян — Лилль

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Основные источники исследования

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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