«Лилль» на выезде проиграл «Лорьяну»
«Лорьян» обыграл «Лилль» (2:1) в матче пятого тура чемпионата Франции.
В составе хозяев забивали Арман Лорьенте и Терем Моффи. У гостей с пенальти отличился Бурак Йылмаз.
«Лорьян» набрал восемь очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Лилля» пять очков и десятая позиция. В прошлом сезоне команда стала чемпионом.
Чемпионат Франции. Лига 1
5-й тур
«Лорьян» — «Лилль» — 2:1 (1:1)
Голы: Лорьенте, 7 (1:0). Бурак Йылмаз, 25 — с пенальти (1:1). Моффи, 87 (2:1).
«Лорьян»: Нарди, Абержель, Ле Гофф, Енц, Игор Силва, Ляпорт, Мендес, Лемуан (Ле Бри, 89), Монкондюи (Буагар, 80), Лорьенте (А.Грбич, 80), Моффи (Диарра, 90+2).
«Лилль»: И.Грбич, Жозе Фонти, Тиагу Джало, Мандава, Ботман, Андре, Шека, Гомеш (Гудмундссон, 59), Бурак Йылмаз, Иконе (Лихаджи, 88), Юсуф Языджи (Давид, 75).
Предупреждения: Абержель, 35. Гомеш, 44. Буагар, 90+1. Шека, 90+3.
Судья: Тюрпен.
10 сентября. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар»
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