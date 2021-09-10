Чемпионат Франции, пятый тур: расписание и результаты матчей
12:30
Пятый тур чемпионата Франции.
10 сентября, пятница
«Лорьян» — «Лилль». 22.00 мск.
11 сентября, суббота
«ПСЖ» — «Клермон Фут». 18.00.
«Монако» — «Марсель». 22.00.
12 сентября, воскресенье
«Монпелье» — «Сент-Этьен». 14.00.
«Бордо» — «Ланс». 16.00.
«Брест» — «Анже». 16.00.
«Метц» — «Труа». 16.00.
«Ренн» — «Реймс». 16.00.
«Нант» — «Ницца». 18.00.
«Лион» — «Страсбур». 21.45.
Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире на телеканале и сайте «Матч ТВ».
Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь
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