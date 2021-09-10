Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Чемпионат Франции, пятый тур: расписание и результаты матчей

12:30
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
Теги:
Пятый тур чемпионата Франции.

10 сентября, пятница

«Лорьян» — «Лилль». 22.00 мск.

Лорьян — Лилль

11 сентября, суббота

«ПСЖ» — «Клермон Фут». 18.00.

ПСЖ — Клермон Фут

«Монако» — «Марсель». 22.00.

Монако — Марсель

12 сентября, воскресенье

«Монпелье» — «Сент-Этьен». 14.00.

Монпелье — Сент-Этьен

«Бордо» — «Ланс». 16.00.

Бордо — Ланс

«Брест» — «Анже». 16.00.

Брест — Анже

«Метц» — «Труа». 16.00.

Метц — Труа

«Ренн» — «Реймс». 16.00.

Ренн — Реймс

«Нант» — «Ницца». 18.00.

Нант — Ницца

«Лион» — «Страсбур». 21.45.

Лион — Страсбур

Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица французского чемпионата — здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Руслан Абушкин все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чудо-вечер Месси. Хет-трик, два великих рекорда, слезы и песни с Кубком Америки
Песков назвал неофициальные версии гибели Зиничева кощунственными
Что сказал доктор Комаровский о пользе масок
Женщина привела домой ухажера, и он изнасиловал ее 17-летнюю дочь
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд