Чемпионат Франции, пятый тур: расписание и результаты матчей

Пятый тур чемпионата Франции.

10 сентября, пятница

«Лорьян» — «Лилль». 22.00 мск.

11 сентября, суббота

«ПСЖ» — «Клермон Фут». 18.00.

«Монако» — «Марсель». 22.00.

12 сентября, воскресенье

«Монпелье» — «Сент-Этьен». 14.00.

«Бордо» — «Ланс». 16.00.

«Брест» — «Анже». 16.00.

«Метц» — «Труа». 16.00.

«Ренн» — «Реймс». 16.00.

«Нант» — «Ницца». 18.00.

«Лион» — «Страсбур». 21.45.

Все матчи лиги 1 можно смотреть в прямом эфире на телеканале и сайте «Матч ТВ».

Все о событиях в чемпионате Франции можно прочитать в разделе по этой ссылке //

Турнирная таблица французского чемпионата — здесь