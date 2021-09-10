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Паулета считает, что Месси сможет сделать Мбаппе сильнее

07:16
Лионель Месси и Кильян Мбаппе. Фото Instagram
Лионель Месси и Кильян Мбаппе. Фото Instagram
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Бывший нападающий «Бордо» и «Пари Сен-Жермен» Педру Паулета считает, что Кильяну Мбаппе придется адаптироваться к игре с Лионелем Месси.

«Мбаппе придется адаптироваться к игре с Месси, но он сильно вырастет с ним в «ПСЖ». Если у него есть разум, чтобы правильно позиционировать себя и максимально использовать пространство, созданное Месси и Неймаром, он часто будет оказываться в хороших позициях благодаря их передачам и забьет много голов. Тот факт, что Мбаппе может играть широко и через центр, будет преимуществом. Всегда есть риск, что один из трех получит меньше результативных действий. Если это будет Кильян, ему придется с этим смириться», — цитирует пресс-служба лиги 1 Паулету.

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Евгений Козинов все материалы автора

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