Паулета считает, что Месси сможет сделать Мбаппе сильнее

Бывший нападающий «Бордо» и «Пари Сен-Жермен» Педру Паулета считает, что Кильяну Мбаппе придется адаптироваться к игре с Лионелем Месси.

«Мбаппе придется адаптироваться к игре с Месси, но он сильно вырастет с ним в «ПСЖ». Если у него есть разум, чтобы правильно позиционировать себя и максимально использовать пространство, созданное Месси и Неймаром, он часто будет оказываться в хороших позициях благодаря их передачам и забьет много голов. Тот факт, что Мбаппе может играть широко и через центр, будет преимуществом. Всегда есть риск, что один из трех получит меньше результативных действий. Если это будет Кильян, ему придется с этим смириться», — цитирует пресс-служба лиги 1 Паулету.